В Самаре владелец незаконной автостоянки оштрафован на 1 млн рублей
В Самаре ООО «Инигма» оштрафовано на 1 млн руб. за незаконное использование земли под автостоянку у дома №49 на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщила прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что компания организовала автостоянку, не оформив необходимых документов на участок площадью более 11,5 тыс. кв. м. Прокурор возбудил дела по факту самовольного занятия земли и ее использования без законных оснований.
После вступления постановлений в силу владелец автостоянки должен будет либо оформить договорные отношения либо освободить участок. Прокуратура будет следить за устранением нарушений.