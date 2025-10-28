В Самаре владелец незаконной автостоянки оштрафован на 1 млн рублей

В Самаре ООО «Инигма» оштрафовано на 1 млн руб. за незаконное использование земли под автостоянку у дома №49 на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщила прокуратура.

Проверка показала, что компания организовала автостоянку, не оформив необходимых документов на участок площадью более 11,5 тыс. кв. м. Прокурор возбудил дела по факту самовольного занятия земли и ее использования без законных оснований.

После вступления постановлений в силу владелец автостоянки должен будет либо оформить договорные отношения либо освободить участок. Прокуратура будет следить за устранением нарушений.

Георгий Портнов