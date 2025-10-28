Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие версии аксессуара продаются лучше всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys Фото: Sothebys

Мы много в «Стиле» говорили о Birkin и Kelly. У Hermеs есть еще одна легенда, пусть она и не так на слуху — Constance. Ее придумала Катрин Шайе в 1959 году и назвала в честь своей дочери. Именно она создала ту самую застежку-букву H — простую и узнаваемую. Популярной сумке, как рассказывается в статье Sotheby’s, помогла стать Жаклин Кеннеди, которую не раз видели и снимали с Constance.

С 2021 года через аукционы Sotheby’s прошло этих сумок и одноименных кошельков почти на $10 млн. Наилучшие результаты по спросу стабильно показывают кожаные версии в нейтральных цветах и в мягких пастельных оттенках. Отдельная глава — лимитки: со стальными шипами, с японским «суминагаси», по рисункам Найджела Пика или Антуана Карбонна. Их тоже хорошо покупают. Популярность Constance в последние годы не удивляет — она идеально вписывается в тренд «тихой роскоши».

Анна Минакова