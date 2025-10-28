«В Европе корнеплод долгие годы шел лишь на корм свиньям»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, благодаря какому случаю продукт завоевал доверие во Франции.

Не только Петру I приходилось приучать подданных к картошке кнутом и мечом. В Европе дела обстояли не лучше: корнеплод долгие годы шел лишь на корм свиньям. Рацион европейцев сумел изменить один военнопленный. Потомственный фармацевт Антуан-Огюстен Пармантье во время Семилетней войны служил военным медиком и попал в прусский плен. Несколько лет он вместе с прочими военнопленными провел на картофельной диете: пруссаки не стеснялись наглядно демонстрировать, кем считают противников. Однако, к неудовольствию тюремщиков, пленники были бодры и здоровы. Пармантье как врач не мог не сделать выводов: вернувшись в Париж, он принялся убеждать во вкусе и пользе картошки всех подряд, от коллег-медиков до короля Людовика. Дело выгорело: ее реабилитировали, Пармантье избрали в национальную Академию наук и даже назвали в честь него запеканку, картофельную, конечно.

Павел Шинский