Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о рекордах, установленных Хавьером Сотомайором и Арманом Дюплантисом.

Прыжки в высоту всегда были одними из самых ярких дисциплин в легкой атлетике. И здесь вот уже много лет держится рекорд, который, конечно же, называют вечным. Хавьер Сотомайор в 1993-м прыгнул на 2,45 м. В 2014-м стало казаться, что рекорд не устоит. Тогда сразу несколько спортсменов начали брать планку выше 2,4 м. Но после включения борцов с допингом результаты вдруг серьезно упали. И нынешние чемпионы планеты до таких высот уже не долетают.

Впрочем, рано или поздно достижение кубинца падет. По крайней мере, в прыжках с шестом случилось именно так. Когда в 1994-м Сергей Бубка взял планку 6,14 м на открытом стадионе, то есть без всяких «но» прыгнул на высоту двухэтажного дома, этот рекорд посчитали вечным. И надо сказать, держался он долго — 26 лет. Но потом на небосклоне легкой атлетики взошла новая звезда — Арман Дюплантис. В 2020-м он прыгнул на 6,15 м, а потом пошел штамповать один рекорд за другим. В 2025-м случилось невероятное: швед преодолел планку на запредельной высоте 6,3 м. И, возможно, это еще не финал.

Велика вероятность, что после того, как Дюплантис завершит карьеру, его достижения тоже назовут вечными. По крайней мере, держаться они будут не один десяток лет, ведь пока никто из его конкурентов не смог даже приблизиться к отметке в 6,2 м. Так что в этот раз история вечных рекордов пишется прямо на наших глазах.

Владимир Осипов