Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об эксперименте, который прошел в Кембридже под руководством нейробиологов.

Тот самый волнующий первый поцелуй, имя любимой Барби с хвостом русалки, хрупкая елочная игрушка в форме сосульки и запах свежего батона — его нужно обязательно откусить, когда идёшь домой из магазина… Ученые нашли способ, как разблокировать эти и другие детские воспоминания, которые мы храним где-то очень глубоко.

Согласно Scientific Reports, эксперимент проходил в Кембридже под руководством нейробиологов, в нем принимал участие 50 взрослых. На первый взгляд, испытание было достаточно простым: нужно было сидеть за компьютером с установленной камерой и смотреть на себя в режиме реального времени. Но с одним нюансом: в приложении был настроен фильтр, который превращал взрослое лицо в детское. После таких взаимодействий со своей молодой версией участники проходили интервью по автобиографическим воспоминаниям далекого прошлого. И их ответы были намного ярче и полнее, чем у контрольной группы.

Ученые объяснили такой эффект иллюзией телесного восприятия. По их словам, фундамент этих мыслей формировался, когда у нас было иное тело, а значит, для разблокировки воспоминаний нам нужно вернуть прошлые ощущения. Как допускают ученые, подобные исследования можно будет использовать для создания новых инструментов регрессивной терапии, воспоминаний о более ранних периодах жизни, например, до трех лет. А в будущем возможна даже адаптация такой иллюзии для людей с серьезной потерей памяти.

