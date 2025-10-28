В АО «БЭСК» началась профориентационная неделя

В АО «БЭСК» стартовала профориентационная неделя с участием специалистов Благотворительного фонда «Система». Вчера, в первый день программы, в Уфе прошел корпоративный тренинг «Коммуникация как она есть, или как говорить так, чтобы слышали».

Фрагмент тренинга

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Участники тренинга, среди которых HR-специалисты дочерних предприятий АО «БЭСК» и технические специалисты, получили уникальную возможность взглянуть на свою работу под новым углом, рассмотрев коммуникацию с молодежью как ключевой элемент стратегии привлечения кадров. В ходе интерактива и практических упражнений тренеры поделились современными методиками для эффективных публичных выступлений и общения с поколением зумеров на понятном для них языке.

«Для эффективной профориентационной работы со школьниками и студентами представителям компании просто необходимо овладеть навыками публичной коммуникации, чтобы заинтересовать и привлечь к нам молодежь», - прокомментировала итоги тренинга директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская. Особое внимание было уделено вопросам формирования привлекательного HR-бренда компании, позиционирования БЭСК как перспективного работодателя для молодых специалистов и создания благоприятной среды для адаптации и профессионального роста начинающих сотрудников. Участники тренинга также обсудили современные тренды в сфере подбора персонала, включая использование социальных сетей и онлайн-платформ для привлечения кандидатов.

ООО «Башкирэнерго»