Ярославское УФАС возбудило дело из-за недостаточно горячей воды

Ярославское межрегиональное УФАС России возбудило дело против ПАО «ТГК-2» за возможное нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве. В службе считают, что компания поставляла энергоресурсы для горячего водоснабжения с заниженной температурой.

Житель Ярославля, проживающий на улице Титова, пожаловался на некачественное обслуживание. Управляющая компания подтвердила, что с 6 по 12 августа 2025 года температура горячей воды в доме была ниже 60 °C. Теплоисточник ТЭЦ-3, принадлежащий ПАО «ТГК-2», не проводил гидравлических испытаний или ремонтных работ в этот период.

Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции». По результатам рассмотрения ПАО «ТГК-2» может быть привлечено к административной ответственности.

Как сообщили в «ТГК-2» порталу Yarnews, причиной снижения температуры горячей воды стал дефект на участке теплосети, который не имеет владельца. Об этом теплоснабжающая компания уведомила мэрию.