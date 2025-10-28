Малайзии готова присоединиться к БРИКС «уже завтра»

Малайзия «уже завтра» готова присоединиться к БРИКС, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

Анвар Ибрагим

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

«Да, конечно, мы все еще хотим присоединиться (к БРИКС.— “Ъ”)… Если нас примут завтра, мы вступим уже завтра»,— заявил малайзийский премьер на полях саммита АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре (цитата по «РИА Новости»). Анвар Ибрагим также заявил, что Малайзия уже проинформировала БРИКС о своем желании присоединиться к объединению и теперь ждет ответа, передает ТАСС.

Малайзия не является полноправным членом БРИКС, но участвует в совместных со странами объединения инициативах. В июле 2024 года Анвар Ибрагим сообщил, что Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее выразил поддержку Малайзии, заявив, что страна может рассчитывать на полную поддержку Бразилии в вопросе членства в БРИКС. Сейчас в объединение входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.