В Северной Осетии годовая инфляция повысилась до 7%

В сентябре годовая инфляция в Северной Осетии увеличилась до 7%. Месяцев ранее показатель составлял 6,62%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Южного ГУ Банка России.

Максимальный рост цен зафиксировали в сфере услуг: на 10,8% в сентябре и на 1,42% за год. Продовольствие подорожало на 6,3% за год, непродовольственные товары — на 4,9%.

Основной причиной таких показателей — рост затрат компаний, оказывающих услуги в сфере телекоммуникаций. Они перенесли издержки в цены.

Мария Хоперская