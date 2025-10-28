В Татарстане утвердили новые правила содержания детей в интернатах

Кабинет Министров Татарстана утвердил Стандарт качества государственной услуги «Содержание детей». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Документ регулирует оказание услуг детям в интернатах, санаторных и кадетских школах, включая хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание, питание, медицинское сопровождение, организацию досуга, профилактические мероприятия, а также социально-педагогическую и психологическую поддержку. Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать доступные условия, ассистентское сопровождение и технические средства обучения.

Согласно документу, государственные учреждения должны располагаться в районах с удобной транспортной доступностью. Бесплатные услуги предоставляются детям с ОВЗ, учащимся спортивных сборных и тем, кто не проживает постоянно в школах (им предоставляется двухразовое питание). Плата за проживание и питание может взиматься с родителей других учащихся.

