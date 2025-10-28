Песков: РФ не может оценить возможность возобновления диалога с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день оценить перспективы возобновления переговоров с Украиной невозможно. По его словам, это связано с тем, что пауза в диалоге возникла из-за нежелания Киева его продолжать, а многочисленные предложения российской стороны остались без ответа.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшей работе в составе различных групп. Все это оставлено без ответа»,— сказал представитель Кремля журналистам.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Также делегации обменялись текстами меморандумов с условиями прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что готов обсуждать перемирие, но только при предварительном исключении из повестки обсуждений территориальных уступок.

Лусине Баласян