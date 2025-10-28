В гаражах под Петербургом нашли сырье для изготовления около 200 кг наркотиков

Гаражи в Ленинградской области оборудовали под нарколабораторию. Злоумышленники закупили сырье для изготовления около 200 кг запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ФТС.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни установили, что в составе сборного груза из Восточной Азии доставляют перекурсор. Его используют для изготовления синтетических наркотиков. По подозрению в причастности к незаконной деятельности задержаны двое мужчин. До этого они уже были судимы за распространение наркотиков.

По информации таможенников, стоимость запрещенных веществ, которые злоумышленники планировали изготовить из перекурсора, оценивается в 400 млн рублей на черном рынке. В гаражах специалисты нашли реактор, стеклянные колбы, специальную одежду, термометр, холодильные установки и иные компоненты для изготовления синтетического наркотика. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и их прекурсоров).

Татьяна Титаева