Бизнес-Фест в Екатеринбурге: десятки выступлений и тысячи участников

В столице Урала состоялся шестнадцатый в этом году Бизнес-Фест от Сбера. Екатеринбург принимал один из самых масштабных форумов в стране.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Для гостей феста одновременно работали две сцены, менторская гостиная, зона воркшопов и пространство для нетворкинга.

На основной сцене известные предприниматели делились опытом, рассказывали о своих ошибках и правилах бизнеса. Среди них были Дмитрий Махлин, Максим Ганисевский, Анна Ендриховская и Дмитрий Кибкало. Сразу два ярких спикера впервые выступили на Бизнес-Фесте: ресторатор Рашид Салюков и Стас Асафьев, блогер, основатель компании «Автопрогмат».

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Рашид Салюков, предприниматель, ресторатор, блогер:

«Для людей в зале — это очень крутое мероприятие. Ты можешь прийти, послушать спикеров, сделать для себя выводы и дальше развиваться в бизнесе совершенно иначе».

Стасу Асафьеву пришлось выступать дважды. В первый раз с основной сцены он рассказывал об уроках, которые должен выучить каждый предприниматель. А после гости феста буквально уговорили его продолжить общение. Нашлось свободное помещение, которое смогло вместить всех желающих, и Стас долго отвечал на вопросы. Закончили стихийную встречу только потому, что спикеру надо было уезжать в аэропорт.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Стас Асафьев, блогер, основатель компании «Автопрогмат»:

«От выступления других людей ты всегда заряжаешься. А настрой — тонкая и важная штука. Его невозможно посчитать, внести в план, в KPI, но он очень влияет на бизнес».

Для участников, которые хотели получить индивидуальную консультацию, работала «Менторская гостиная». Этот формат подразумевает, что опытный бизнесмен выслушивает проблему другого предпринимателя и дает совет.

Анна Ендриховская, отельер, создательница консалтинга Hospitality Makers:

«Ко мне в “Менторской гостиной” пришел молодой человек, который занимается производством фанеры. Мне казалось, что он говорит на другом языке. Но я выслушала и посоветовала ему обратить внимание на то, как выглядит его бизнес для клиентов. Как выглядит сайт. Обратить внимание на офис. Создать там атмосферу заботы. Подумать о том, что фанера, которую он делает, впоследствии станет мебелью, а мебель — частью дома и чьими-нибудь воспоминаниями из детства».

Среди участников фестиваля было немало молодых предпринимателей. Кто-то из них искал новых партнеров, кто-то — ответы на свои вопросы, кто-то пришел просто за вдохновением, а кто-то пытался решить конкретные бизнес-задачи.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Деловую программу Бизнес-Феста закрывало выступление летчика-космонавта, Героя России Сергея Рязанцева. Его космический опыт можно применить и для решения земных задач. Отработка экстренных ситуаций, грамотное построение команды, вера в себя и постоянная учеба — все это дает результат, где бы вы ни находились.

Завершил день концерт группы «Градусы».

Бизнес-Фест пройдет в этом году еще в нескольких городах. Находите ближайший, регистрируйтесь и получайте новые знания и вдохновение для ведения бизнеса.

