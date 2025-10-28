Демонтаж аварийных зданий БЦБК будет завершен до конца 2027 года

На территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируется в два этапа завершить демонтаж аварийных зданий и сооружений. В частности, первый этап, который включает снос 17 сооружений, завершится до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на управляющего директора ВЭБ.РФ Дениса Голубева. Второй этап, включающий снос 150 зданий, будет выполнен до конца 2027 года. Отмечается, что сегодня уже демонтировано 14 объектов.

Замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина также рассказала, что ведется переселение жителей из аварийного жилого фонда, на территории бывшего промышленного комплекса проведен капитальный ремонт дорог, создан ресайклинг-центр, обустроены площадки для сбора отходов и установлены бункеры для крупногабаритного мусора, создан молодежный экологический кампус «Эко.цех».

Программа социально-экономического развития Байкальска, на территории которого расположен промышленный комбинат, разработана в перспективе до 2040 года. Здесь запланировано строительство более 180 тыс. кв. м, в том числе более 75 тыс. кв. м жилья. Проектом предусмотрены многоквартирные комплексы и кварталы малоэтажной застройки, в том числе таунхаусы и индивидуальные жилые дома. Также предполагается строительство гостиничных комплексов, общественных пространств и досугово-развлекательных объектов.

Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест. Стоимость проекта составит более 40 млрд руб.

Байкальский ЦБК прекратил работу в 2013 году. Комбинат был построен в 1966 году на южном берегу Байкала и производил беленую целлюлозу. Предприятие было закрыто по решению федерального правительства: его долги на 1,75 млрд руб. выкупил ВЭБ.РФ.

