Ярославская облдума приняла закон о льготах при оплате парковки

Ярославская областная дума проголосовала за предложенный губернатором Михаилом Евраевым проект закона о льготах при пользовании платными парковочными местами. Решение принято на очередном заседании 28 октября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что закон называет льготные категории, а конкретные условия парковки позднее определит правительство региона. В число таких категорий вошли участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, инвалиды, один из родителей многодетной семьи, жители домов в зоне платной парковки, герои СССР и РФ, герои соцтруда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, ветераны СВО и супруги погибших участников, ликвидаторы радиационных катастроф. Все жители области получат скидку на парковку в размере 50%.

Группа депутатов областной думы разработала поправки, расширяющие льготный перечень, а также определяющие условия льгот. Однако на заседании думы народные избранники от них отказались. Инициатор поправок Максим Вахруков пояснил, что в ходе консультаций правительство области пообещало учесть часть пожеланий народных избранников в своем постановлении.

«Мы договорились с правительством, что часть инициатив будет реализована не в виде закона, а в виде нормативных документов правительства, то есть в правилах парковки. В частности, неограниченное время стоянки для инвалидов, бесплатная ночная парковка, расширенное время бесплатной парковки для резидентов, дневной абонемент для сотрудников организаций социальной сферы»,— сказал Максим Вахруков.

Также депутаты предложили исполнительной власти сделать суточный абонемент для туристов. Обсуждение вызвало бурные дискуссии, однако 36 депутатов из 40 проголосовали за закон.

Антон Голицын