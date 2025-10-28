В финал Всероссийской турпремии «Маршрут года» прошли 11 проектов Самарской области

В этом году на конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года» поступило 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. От Самарской области в финал прошли 11 туристических маршрутов и проектов. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Финальные мероприятия пройдут с 13 по 15 ноября в Перми. Финалисты представят свои проекты экспертному жюри, продемонстрируют достижения туризма в регионах и обменяются опытом.

В финал прошла туристическая карта Тольятти в номинации «Лучшая туристическая карта города». В номинации «Лучшая экскурсия в городе» будут представлены три проекта: городская экскурсия на автобусе-кабриолет, обзорная экскурсия по городу «Чапаевск — город с военной историей. Чапаевск — город с сильным характером» с посещением музея одного из оборонных предприятий и пешеходный туристический маршрут по туристскому центру Автозаводского района Тольятти. В номинации «Лучший аудиогид» на победу претендуют аудиогид Sам Гид и виртуальная прогулка по Тольятти.

В номинации «Лучший военно-исторический маршрут» за победу поборется проект «Маршрут Победы. Герои — ставропольчане», в номинации «Лучший маршрут выходного дня» — Маршрут выходного дня в Самарской области. «Энергия твоего будущего» представлена в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма», «Хочу все знать» в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма» и Гид по городу «Открой Тольятти» в номинации «Лучший туристический путеводитель».

Руфия Кутляева