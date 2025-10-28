Саратовец стал фигурантом дела о ДТП с тремя пострадавшими пассажирами

Следствие возбудило в отношении 44-летнего жителя Пугачева уголовное дело о ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, включая его самого (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Дорожная авария произошла около 17:00 6 июля этого года на автодороге «Пугачев — Перелюб» в Пугачевском районе. Там находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2170» фигурант не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-2110» под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии в лечебное учреждение увезли с травмами различной степени тяжести самого фигуранта, а также пассажиров «ВАЗ-2110» — 35-летнюю женщину, 16-летнюю девушку и 9-летнюю девочку. Водителю «ВАЗ-2170» избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

