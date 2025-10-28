Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Омская область получит 155 млн рублей на установку модульных котельных

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Омской области 154,3 млн руб. на приобретение и установку пяти блочно-модульных котельных.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, котельные установят в деревне Ашеваны, селах Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим и поселке Кайсы Усть-Ишимского района. Эти территории пострадали от паводка в прошлом году.

Средства будут предоставлены из резервного фонда правительства РФ.

Михаил Кичанов

