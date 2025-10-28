В Челябинске установят памятник альпинисту Анатолию Букрееву

Челябинская городская дума поддержала инициативу об установке мемориала альпинисту, обладателю титула «Снежный барс» и уроженцу Коркино Анатолию Букрееву. Памятник появится в Саду камней на набережной реки Миасс, сообщает пресс-служба гордумы.

Высота мемориала составит 5,4 м, а скульптуры альпиниста — 3,2 м. Постамент сделают из гранита, а фигуру из бронзы.

Анатолий Букреев родился 16 января 1958 года в Коркино. Еще в детском возрасте он начал спортивную карьеру с походов на Урале. Покорил все горы Советского Союза высотой более 8 тыс. м., получив титул «Снежного барса». Анатолий Букреев погиб 25 декабря 1997 года под снежной лавиной во время восхождения на вершину Аннапурна в Гималаях.