Госдума приняла проект о бесплатном втором профобразовании для участников СВО в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

Проект поправок к закону «Об образовании» внесла на рассмотрение в Госдуму группа из депутатов и сенаторов, в числе которых Виктория Абрамченко, Ирина Яровая и Андрей Картаполов (все — ЕР). Авторы указывали, что инициатива повысит уровень трудоустройства участников СВО, поможет им в выборе профессии после возвращения с боевых действий, а также сократит дефицит кадров на рынке труда.

В июне 2025 года с предложением дать военнослужащим возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На встрече с президентом Владимиром Путиным она поясняла, что это важно для тех военнослужащих, кто не может работать по первой специальности по состоянию здоровья, например из-за ранения.

Полина Мотызлевская