Telegram предлагает поторговать

Telegram через свой криптокошелек запустил торговлю токенизированными американскими акциями. Пользователи мессенджера, в том числе и российские, могут покупать ценные бумаги США через встроенный функционал Crypto Wallet. Для этого в разделе «Торговля» нужно выбрать компанию. Среди доступных — Apple, Tesla, Coca-Cola, Nvidia. Тему продолжит Станислав Крючков.

Токенизированные акции и фонды, в том числе S&P500, доступны при покупке за USDT или TON. Инвестировать можно даже в долю акции, от $1. Торговля доступна круглосуточно с понедельника по пятницу, без ограничений по регионам. По сути, мессенджер становится финансовой платформой, отметил инвестбанкир Евгений Коган: «Это новый мир. Можно через эту "монетку" торговать, а операция будет отзеркаливаться уже на бирже. Очень скоро объем токенизированных активов просто взорвется. Речь уже идет о миллиардах долларов, и, соответственно, если у вас есть возможность покупать токены, то фактически вы можете через тот же самый Telegram покупать как бы акции».

Вместе с тем партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов сомневается, что площадка сможет обеспечить должный уровень безопасности для инвесторов: «Все-таки давайте вспомним историю Telegram: первая попытка создать финансовую экосистему на базе проекта TON провалилась. Почти $1,5 млрд инвестиций, которые привлекли по всему миру, были заморожены, и все это достаточно долго тянулось».

Юридическое и финансовое регулирование такой торговли внутри России не заставит себя долго ждать и появится, когда станет ясен уровень интереса к предложенному инструменту, полагает директор по стратегическому развитию «АРБ Про» Роман Копосов:

«Как это часто бывает, технологии чуть-чуть опережают все, что касается правового урегулирования.

Как только власти увидят существенные объемы, а я уверен, что соответствующие ведомства их очень быстро заметят, то сразу встанет вопрос безопасности самого приложения относительно брокерских лицензий».

Криптокошелек, встроенный в Telegram, серьезно упрощает доступ к цифровым активам. Здесь и переводы, и простое хранение, и инвестиции. Интерфейс, скорее, рассчитан на большинство пользователей, нежели на профессиональных инвесторов. Минимальная сумма пополнения кошелька в рублях — от 15 тыс. Сейчас в мессенджере доступно 58 позиций. По некоторым из акций могут выплачиваться дивиденды: держатели токенов будут получать отчисления в USDT непосредственно на свой баланс. При этом правовой статус токенизированных бумаг в российском законодательстве определен недостаточно четко, и налогообложение доходов от инвестиций через Telegram может вызывать вопросы, заметил управляющий партнер юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин: «Исходя из тех правил пользования, которые опубликованы, есть предложения только по акциям американских компаний. Происходит это потому, что законодательство США неплохо проработано с точки зрения именно токенизации ценных бумаг. В России есть свои механизмы: это делается через ЦФА специальными операторами, но все равно этого сильно не хватает.

Еще в качестве риска я бы отметил время торгов, которое доступно 24х7 пять дней в неделю. В отличие от работы рынка ценных бумаг, в этой дельте по времени может произойти какой-то скачок в цене. Для российского пользователя, по сути, это игра в черный ящик».

До 1 января комиссия за торговлю токенизированными акциями в Telegram взиматься не будет.

Станислав Крючков