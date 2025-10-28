В Забайкалье 19 мигрантам запретили въезжать в Россию в течение 50 лет

В Забайкальском крае сотрудниками МВД, ФСБ России и Росгвардии выявлены 19 мигрантов, «создававших угрозу национальной безопасности РФ». Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, все они были выходцами из Центрально-Азиатского региона и работали на одном из горнорудных предприятий Забайкалья.

По данным ведомства, иностранцы прибыли в регион в 2025 году и успешно трудоустроились. Однако на рабочем месте они «демонстрировали пренебрежительное и враждебное отношение к России и ее коренным жителям». В частности, в разговорах с другими мигрантами высказывали антироссийские тезисы, призывали к «противостоянию правоохранительным органам и неисполнению их законных требований».

В результате четверо мужчин были уволены с предприятия и самостоятельно уехали в свои страны, в отношении еще 15 человек вынесено решение о сокращении срока пребывания на территории России до трех суток. Всем 19 мигрантам закрыт въезд в страну сроком на 50 лет «в связи с нежелательностью их пребывания в России».

Влад Никифоров, Иркутск