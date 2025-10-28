«Россети Тюмень» направили более 1,5 млрд на подготовку к зиме объектов в Тюменской области

«Россети Тюмень» подвели итоги реализации Программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объектов электросетевого хозяйства в Тюменской области. В течение года специалисты отремонтировали более 400 километров линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 260 трансформаторных подстанций. Всего на подготовку региона к отопительному сезону системообразующая энергокомпания направила 1,55 млрд рублей.

В рамках Программы ТОиР энергетики заменили 134 км провода и более 2,4 тысячи изоляторов. Также специалисты заменили 3,6 тысячи дефектных опор на новые и усилили еще порядка 1,6 тысячи. На подстанциях 35-110 кВ сотрудники компании отремонтировали 16 трансформаторов, 39 выключателей и 77 разъединителей, заменили 392 опорно-стержневых изолятора 35 кВ и выше. Для снижения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода работники «Россети Тюмень» расчистили более 1,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников.

Существенный объем мероприятий пришелся на самый густонаселенный район области – Тюменский. В распределительных сетях, от которых получают электроэнергию потребители, отремонтировали 61 трансформаторную подстанцию и 30 километров ЛЭП. На опорной сети высокого класса напряжения, снабжающей электроэнергией объекты смежных локальных сетевых организаций, специалисты провели капремонт основного оборудования на четырех подстанциях 110 кВ: «Винзили», «Нариманово», «Кыштырла» и «Созоново».

Благодаря Программе ТОиР «Россети Тюмень» обеспечили готовность электросетевого комплекса Тюменской области к зиме. Все мероприятия прошли в соответствии с графиками.

АО «Россети Тюмень»