В ТРЦ «Столица» в Перми откроется «Офисмаг»

В торгово-развлекательном комплексе «Столица» в ноябре откроется гипермаркет «Офисмаг», сообщает «Новый компаньон». Это уже пятый филиал магазина в Перми.

Плановое открытие магазина назначено на 24 ноября. Он расположится на первом этаже, где раньше находился единственный в городе магазин Terranova. Площадь магазина составит 600 кв. м. Сейчас ведется набор персонала в новую торговую точку.

Единственный в Перми магазин Terranova, являющийся частью Teddy Group, закрылся весной 2025 года по причине изменения в налоговом законодательстве. Франшизу реализовывал индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга.