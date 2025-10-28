В Ленобласти опровергли информацию о графике отключения интернета в регионе

Власти Ленинградской области официально опровергли информацию о якобы введенном на территории 47-го региона графике отключения интернета.

«Распространяющаяся в соцсетях информация о планируемых ограничениях доступа к связи и интернету в Ленинградской области не соответствует действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в регионе. Никаких планов по введению графика отключений связи и доступа в интернет нет»,— заверили в комитете цифрового развития Ленобласти.

Жителей региона просят сохранять бдительность: проверять информацию на официальных сайтах и в официальных сообществах, а также не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее в областных пабликах, в частности, Кингисеппского района распространили информацию о том, что с 26 октября власти Ленинградской области якобы ввели график временного отключения связи.

Напомним, что в последний раз о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА 25 октября заявлял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

