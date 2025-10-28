Лавров о надеждах на Трампа, большой европейской войне и угрозе НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ