Лавров о надеждах на Трампа, большой европейской войне и угрозе НАТО

Глава МИД России: РФ готова гарантировать ненападение на страны НАТО и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

  • Расширение НАТО «не прекращается ни на минуту».
  • Запад не скрывает приготовления к большой европейской войне.
  • Не может не вызывать беспокойство активизация НАТО в Арктике, эта территория должна быть мирной.
  • Москва надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к урегулированию конфликта на Украине на основе встречи на Аляске.
  • Руководство стран НАТО всеми силами убеждает США отказаться от идеи урегулирования на Украине.
  • У России нет намерения нападать на страны НАТО и ЕС, Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.
  • НАТО стремится застолбить место в Тихом океане, подрывая основы архитектуры безопасности, их цель — сдержать КНР и изолировать РФ.
  • Подходы к миру на Украине выработаны на основе предложений США.
  • Угроза от НАТО исходит в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Россия выступает против превращения Евразии в вотчину НАТО.
  • Перспективы осмысленного диалога с нынешними элитами стран ЕС не просматривается.

