СК начал проверку после гибели на пожаре в Астрахани местного жителя

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре в Советском районе Астрахани местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Пожар в квартире дома на улице Сахалинской произошел утром накануне, 27 октября. Во время тушения специалисты нашли мертвого мужчину 1961 года рождения в зале на диване.

Согласно предварительным сведениям, причиной случившегося могло стать возгорание от парафиновой свечи. Следствие выясняет все обстоятельства пожара.

Павел Фролов