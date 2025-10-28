В ходе своего азиатского турне президент США Дональд Трамп подписал с премьер-министром Японии Санаэ Такаити крупное соглашение о поставках редкоземельных металлов. Обозреватели отмечают важность этой договоренности в условиях растущего контроля Китая над мировыми поставками редкоземов.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Как Китай захватил контроль над критически важными минералами, шаг за шагом

Более года назад Китай разработал сложный свод правил, призванных контролировать экспорт минералов, без которых не может жить остальной мир. Контроль экспорта дал Пекину огромное преимущество, поскольку Китай является доминирующим поставщиком. Возможно, самое важное, что Китай производит 90% мировых редкоземельных магнитов, используемых в электронике и электродвигателях. Он является единственным производителем некоторых видов небольших магнитов, используемых в автомобилях. Контроль экспорта стал ключевой причиной разногласий Китая с правительством США. Этот вопрос, как ожидается, будет обсуждаться в четверг, когда президент Трамп должен встретиться с Си Цзиньпином.

Почему Китай ограничивает экспорт редкоземельных минералов и как ответит на это ЕС?

Глобальная напряженность вокруг редкоземельных металлов обостряется после того, как Китай ввел жесткий экспортный контроль над критически важными минералами, необходимыми для производства практически всего — от автомобилей до оружия. Этот шаг также вызвал опасения по поводу глобальной цепочки поставок. Брюссель настаивает на достижении конструктивного решения без эскалации, Еврокомиссия придерживается стратегии «снижения рисков», чтобы сократить свою зависимость от китайских минералов. Кроме того, Германия и Франция также заявили, что поддержат более жесткие торговые меры, если не удастся найти комплексное решение.

Трамп и Такаити подписали договор о поставках редкоземельных металлов

Лидеры (США и Японии.— “Ъ”) подписали соглашение об обеспечении поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, поскольку страны стремятся ослабить зависимость от Китая в отношении этих материалов, имеющих решающее значение для широкого спектра продукции, от смартфонов до истребителей.

Премьер Японии Такаити и президент США Трамп расхваливают «новый золотой век» для альянса

Такаити стремится к укреплению отношений с Трампом, одновременно укрепляя экономику и национальную безопасность Японии, пока страна борется как с введенными им пошлинами, так и с растущим давлением со стороны США, которые требуют от нее принятия дополнительных мер для собственной обороны.

Япония надеется, что это сотрудничество укрепит личные отношения и поможет им стать близкими партнерами. Несмотря на экономические трудности, спровоцированные Трампом, Япония по-прежнему зависит от США в вопросах своей безопасности.

