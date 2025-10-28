«Дочка» девелоперской группы «Самолет» отказалась от межевания квартала в Уфе

Мэрия Уфы отменила собственное постановление о разработке проектов планировки и межевания территории между бульваром Хадии Давлетшиной, улицами Заводской и Бессонова и проспектом Салавата Юлаева. Поводом для этого послужило обращение ООО «Специализированный застройщик "Проект-С-62"», которое и инициировало проектирование и межевание кварталов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью прошлого года дочерняя фирма девелоперской группы «Самолет» (одной из крупнейших в России) получила от городских властей разрешение на проектирование территории площадью 40,5 га.

В июле этого года право на комплексное развитие территории выиграл челябинский специализированный застройщик «Уралстрой». В течение 15 лет компания должна инвестировать в микрорайон не менее 32,3 млрд руб.

Идэль Гумеров