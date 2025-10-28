В Башкирии могут помиловать осужденного за срубленное дерево сельчанина

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии рекомендовала помиловать жителя села, осужденного на три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года за незаконную рубку дерева на территории Бурзянского лесничества, сообщила пресс-служба Курултая республики.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, осужденный срубил и на участке у своего дома распилил лиственницу, причинив лесному фонду ущерб в 151 тыс. руб. Отмечается, что он признал вину, исполняет возложенные на него судом обязанности. Комиссия учла, что фигурант уголовного дела каждый год участвует в посадке деревьев, привозит дрова родителям мобилизованных односельчан. Также при вынесении решения учли его боевые заслуги, активную общественную деятельность, вклад в развитие ветеранского движения и воспитание молодежи. Члены комиссии единогласно поддержали ходатайство о помиловании и освобождении от дальнейшего отбывания наказания.

Представления главы региона с заключениями Комиссии направили президенту России, который примет окончательное решение о помиловании.

Майя Иванова