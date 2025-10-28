Нововоронежская АЭС выпустила в пруд-охладитель 6 тонн молоди толстолобика

Сотрудники Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») выпустили шесть тонн молоди толстолобика в пруд-охладитель энергоблока №5, предназначенный для охлаждения конденсаторов турбин и теплообменного оборудования энергоблока.

Фото: Ольга Мартынова

«В водохранилище развиваются водоросли, ракушки, моллюски. Чтобы не забивались защитные решетки насосного оборудования каждый год проводится зарыбление толстолобиком, который очень хорошо справляется с растительностью», — рассказала координатор по устойчивому развитию Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

Мальков вырастили в местном рыбопитомнике вблизи атомной станции. Рыбу к водохранилищу привезли в контейнерах и через специальный рукав сиголеток выпустили в пруд-охладитель. Зарыбление водоёма проводят осенью: к этому времени сиголетки подросли до 150-300 грамм, активны и могут максимально эффективно прижиться в новом водоёме.

Особенностью зарыбления в этом году стало участие в мероприятии воспитанников детского сада №5 и учащихся 3-4-х классов школы №1 г. Нововоронежа. Сотрудники Нововоронежской АЭС и представители Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы в рамках эко-урока рассказали ребятам об обитателях пруда-охладителя, после чего дети выпустили в водохранилище молодь толстолобика, сазана и карпа.

«Своими руками дети сделали нашу эко-систему чище. Они выпустили рыбок, узнали, какие виды рыб бывают и какие нужны именно для очистки пруда-охладителя. Их интерес — это уверенность в том, что у нашего города есть будущее», — отметила ученица 10 класса школы №4 г. Нововоронежа, призер V международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» Анастасия Исламгулова.

«Рыбы помогут сделать водохранилище чистым. Мне очень понравилось сегодняшнее занятие, его необычный формат. Я люблю Нововоронеж, он красивый и чистый, и хочу, чтобы атомная станция работала безопасно», — поделилась ученица 4 класса школы №1 г. Нововоронежа Мария Смородинова.

В период с 2012 года по 2025 годы Нововоронежская АЭС выпустила в водоём более 90 тонн мальков разных видов рыб.