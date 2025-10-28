Разработка схемы ливневой канализации Уфы обойдется в 68 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы заключило контракт на разработку схемы водоотведения (дренажно-дождевой канализации) города на период до 2042 года с ООО «Нефтегазэнергосервис», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 68,27 млн руб. на 5,5 тыс. руб. дешевле. Он будет оплачен из городского бюджета.

Работы необходимо провести в два этапа до декабря 2026 года.

ООО «Нефтегазэнергосервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Москве в июне 2012 года. Компания занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализами и сертификациями. Владелец — Григорий Юкин. В 2024 году при выручке 110,87 млн руб. чистая прибыль составила 20,41 млн руб. В этом году компания заключила десять госконтрактов на сумму 173,24 млн руб. в том числе на актуализацию системы электроснабжения Краснодара до 2040 года, актуализацию и утверждение схемы теплоснабжения Уфы до 2026 года, разработку системы газоснабжения и газораспределения города-курорта Сочи до 2044 года и другие.

Майя Иванова