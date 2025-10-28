Вице-мэр Кумертау получил предостережение за медленный ремонт путепровода

Прокурор Кумертау Артур Юсупов объявил предостережение заместителю главы городской администрации Михаилу Зеленину о недопустимости нарушения сроков строительства путепровода над железной дорогой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, работы на объекте ведутся с отклонением от графика.

По данным сайта госзакупок, в сентябре 2023 года мэрия Кумертау подписала с уфимской компанией «Магистраль» контракт на строительство путепровода на улице Карла Маркса стоимостью более 367,5 млн руб. Сдать объект нужно до конца нынешней осени. На сегодня работы в стоимостном выражении выполнены на 83,4%.

Кроме вице-мэра Кумертау, предостережение надзорного ведомства получил главный инженер подрядчика Рустам Ахмеров.

Идэль Гумеров