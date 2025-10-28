Суд продлил арест экс-гендиректору «Омского лекарства» по делу о мошенничестве

Куйбышевский райсуд Омска продлил арест экс-гендиректору АО «Омское лекарство» Игорю Богдашину до 1 декабря. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Telegram-канал «Суды Омской области». Как уточнили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, бизнесмену также предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Игорь Богдашин был задержан в июле этого года. В августе суд уже продлял ему арест на два месяца. Согласно версии следствия, фигурант дела с ноября 2024-го по март 2025 года заключал контракты на поставки медикаментов с аффилированными ему компаниями. При этом стоимость лекарств была завышена.

Препараты продавались пациентам через аптечную сеть предприятия в рамках госконтрактов, заключенных с минздравом региона. Таким образом, считают правоохранители, бизнесмен получил более 4 млн руб. Свою вину Игорь Богдашин ранее отрицал.

Александра Стрелкова