Бизнес просчитывает сценарии

Октябрьское снижение ключевой ставки на 0,5% не облегчит жизнь бизнесу, об этом “Ъ FM” рассказали российские топ-менеджеры. Тем более ЦБ ужесточил прогноз по ее уровню на следующий год, верхний порог поднялся до 15%. А если будет реализован рисковый сценарий, то показатель придется повысить до 20%. Какие ожидания предпринимателей? Расскажет Анжела Гаплевская.

Экономисты называют последнее решение ЦБ компромиссным: проинфляционные риски не только остались с сентября, но еще и выросли, хотя объем кредитования восстанавливается. Но бизнес пока особого эффекта не видит, заметил директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик: «В последнее время размер ключевой ставки ушел на второй план на фоне других возможных изменений по утильсбору. Какие-то заметные изменения произойдут, если ставка снизится до 12-14%. Тогда рынок уже сможет вдохнуть позитива».

Прогноз регулятора ухудшился из-за экономических шоков: повышения НДС, топливного кризиса и жесткой бюджетной политики. Однако эффект от них носит разовый характер, полагают в Банке России. Предприятия, впрочем, вынуждены закладывать их в свою ценовую политику, подчеркнул директор по маркетингу логистической компании CNBridge Савелий Данилин: «Мы ожидали, что Центробанк все-таки снизит ставку. Конечно, для бизнеса это хорошая новость.

Надеемся, что регулятор и дальше продолжит такую динамику, но без резких движений. Мы адаптируемся, пересматриваем маржинальность и структуру цен. Иногда проще, например, оптимизировать логистику или заказать больший объем».

Некоторые аналитики предполагают, что в декабре Банк России сможет сделать еще полшага навстречу бизнесу. Однако пока регулятор дает противоречивые сигналы, считает владелец фабрики мягкой мебели Brendoss Алексей Никонов: «Было бы лучше, если бы показатель был более прогнозируемым и значимым, чтобы ставка опускалась на 1-2%. Пока это вносит хаос в бизнес. Придется немного поработать по зарплатным фондам и всем ключевым платежам. Мы ориентируемся на уровень ключевой ставки в 15%. Меньше нам сильно рискованно закладывать».

Эксперты отмечают, что до весны ждать ощутимого снижения ставки не приходится. Пик роста цен из-за налоговых и прочих изменений придется на первые месяцы 2026-го, а к целевому показателю инфляция сможет приблизиться только во втором полугодии. Основатель бренда одежды Liveika Арам Акопян не уверен, что некоторые компании до этого доживут:

«Очень многие закрываются. Мы и так не берем кредиты, потому что это все-таки пока космически дорого.

Просто сокращаем все расходы и будем поднимать цены, мы уже это делаем. Пока просвета мы не видим. За короткие сроки уровня ставки в 13%, 14%, 12% не будет. Многое зависит от покупательной способности, которая только падает».

По оценкам ЦБ, российская экономика в третьем квартале росла сдержанными темпами. При этом прогноз ВВП по итогам года не превышает 1%. Специальных механизмов для малого и среднего бизнеса у регулятора нет, отмечают предприниматели, хотя в некоторых отраслях наблюдается значительное охлаждение. Президент агропромышленного холдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев считает, что ситуация уже похожа на рецессию: «Все компании говорят только о том, чтобы поддерживать то, что необходимо. Такого, как раньше, например, планировать строительство такого-то завода на столько-то тонн сыра, уже нет. Более заметное снижение будет зависеть только лишь от определенной политической составляющей».

Пока бизнес занял выжидательную позицию. Когда будут комфортные 12-14% не знает никто. А риски дальнейшей мировой деглобализации, ухудшения внешнеторговых отношений между США и Китаем и новых антироссийских санкций могут подтолкнуть Центробанк повысить ключевую ставку в следующем году. Если будет реализован наиболее негативный сценарий развития экономики, то ее средний показатель к декабрю 2026-го составит 18-20%. Впрочем, как напоминает регулятор, в базовом сценарии уровень прописан в 13-15%.

Анжела Гаплевская