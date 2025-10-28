Лукашенко: позиция США по конфликту на Украине может оказаться спектаклем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция США в отношении российско-украинского конфликта может оказаться спектаклем. По его словам, действиями американской администрации «не надо обольщаться», поскольку это все — часть гибридной войны.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну, как положено, и игр здесь быть не может»,— сказал Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Президент США Дональд Трамп собирался встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, но затем отменил эти планы. Он объяснил свое решение тем, что Россия не готова договариваться о мире на Украине. Позднее Минфин США ввел очередные санкции против РФ.

