В Набережных Челнах выявили 121 нарушение миграционного законодательства

Сотрудники полиции Набережных Челнов провели профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, и выявили 121 административное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Большая часть нарушений (64%) связана с нарушением правил пребывания на территории России. Также зафиксированы случаи незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, уклонения от иммиграционного контроля и незаконного осуществления трудовой деятельности.

Правоохранители проверили 11 строительных объектов, 11 заведений общественного питания, 10 торговых точек, 2 производственных предприятия, 2 объекта обслуживания, а также 31 адрес проживания иностранных граждан.

По итогам мероприятий оформлено 72 решения о закрытии въезда в Россию для иностранных граждан, двум лицам сокращен срок временного пребывания, а также принято 22 решения об административном выдворении.

Анна Кайдалова