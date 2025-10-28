В Набережных Челнах выявили 121 нарушение миграционного законодательства
Сотрудники полиции Набережных Челнов провели профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, и выявили 121 административное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В Набережных Челнах выявили 121 нарушение миграционного законодательства
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Большая часть нарушений (64%) связана с нарушением правил пребывания на территории России. Также зафиксированы случаи незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, уклонения от иммиграционного контроля и незаконного осуществления трудовой деятельности.
Правоохранители проверили 11 строительных объектов, 11 заведений общественного питания, 10 торговых точек, 2 производственных предприятия, 2 объекта обслуживания, а также 31 адрес проживания иностранных граждан.
По итогам мероприятий оформлено 72 решения о закрытии въезда в Россию для иностранных граждан, двум лицам сокращен срок временного пребывания, а также принято 22 решения об административном выдворении.