Управляющая ГУМом Bosco ликвидировала владевшую ее российскими брендами британскую «дочку»

Российская группа компаний Bosco di Ciliegi прекратила деятельность своей дочерней британской структуры — компании Bosco Brands UK LTD. Согласно данным государственного реестра юридических лиц Великобритании, с которыми ознакомился РБК, британская «дочка» официально завершила работу 23 сентября 2025 года. Запрос на исключение из реестра компания подала в июле.

Согласно материалам финансовой отчетности, основной доход компании Bosco di Ciliegi — роялти от дочерних структур. В 2023 году доход группы упал в 1,5 раза, после чего компания Bosco Brands UK LTD переуступила права на один из своих товарных знаков, получив выплату в размере €450 тыс.

Bosco di Ciliegi управляет ГУМом, а в саму компанию входят магазины косметики и парфюмерии Articoli Bosco, салоны красоты Articoli Salon&Spa и Институт красоты Articoli. Также — ювелирные и часовые бутики Sublime Bosco, стоматологическая клиника Bosco Clinica, Аптека Bosco и несколько кафе.

Последующие выплаты компания не получала, несмотря на то что до сих пор значится правообладателем указанных марок в российском государственном реестре товарных знаков. Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина в разговоре с РБК отметила, что иностранные реестры юридических лиц и реестры Роспатента не связаны, поэтому изменение статуса компании не отображается «автоматически».

Компания Bosco Brands UK LTD контролировалась основателем Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем до мая 2024 года, после чего бизнесмен передал свою долю старшему сыну Илье. Собеседники РБК считают, что ликвидация британской дочерней компании связана с переносом регистрации в другие страны, сокращением расходов и санкционными рисками.