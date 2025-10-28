Игорь Башмаков назначен врио главы Рубцовска, написал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В Рубцовске, южной столице Алтайского края, в ближайшие годы предстоит решать много непростых и ответственных задач»,— отметил глава региона.

Ранее Игорь Башмаков возглавлял Поспелихинский район Алтайского края.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе полномочия главы Рубцовска досрочно сложил Дмитрий Фельдман, который руководил городом с февраля 2017 года. Исполняющим обязанности главы города был назначен первый заместитель мэра Владимир Пьянков.

Михаил Кичанов