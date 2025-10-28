«МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-5 по продажам полноразмерных наушников

В Свердловской области продажи полноразмерных наушников за три квартала текущего года увеличились в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных объединенной розничной сети операторов «МегаФон» и Yota. Регион вошел в топ-5 по объему продаж этих аксессуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Среди накладных наушников 59% продаж приходится на Stellarway — собственную марку «МегаФона». В тройке лидеров — бренды Marshall и JBL. Интерес к компактным беспроводным наушникам на Среднем Урале сохраняется, но прирост составил лишь 6% за тот же период. В сегменте TWS (True Wireless Stereo) наиболее популярны модели с активным шумоподавлением и влагозащитой. Активными покупателями полноразмерных наушников также являются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкортостана и Краснодарского края.

Эксперты связывают возросший интерес к таким наушникам с модой на 90-е и лучшими системами шумоподавления — в сравнении с вкладышами они считаются более качественными и удобными для просмотра кино в интернете, прослушивания подкастов и гейминга. «Рост интереса к накладным наушникам наблюдается последние пару лет. Его нельзя назвать очень масштабным, но он есть. Максимальный спрос на эту категорию фиксируется среди молодежи и студентов. Подогревают спрос и сами производители, выпуская на рынок накладные беспроводные ретромодели с возможностью прослушивания по проводному соединению»,— рассказал телеком-эксперт, главный редактор интернет-проекта «Будь мобильным» Иван Кущ. Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин добавил, что полноразмерные модели отвечают запросам пользователей, которые слушают музыку во время отдыха, занятий спортом или путешествий.

Ирина Пичурина