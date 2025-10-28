Нижегородский онколог Олег Тюкалов освободится условно-досрочно

Как стало известно «Ъ-Приволжье», суд удовлетворил ходатайство онколога Олега Тюкалова об условно-досрочном освобождении. В июле 2024 года заведующего онкоотделением Семеновской центральной районной больницы Нижегородской области приговорили к четырем годам колонии общего режима за превышение полномочий.

По фабуле дела, в 2022–2023 годах Олег Тюкалов поручал медсестрам вводить пациентам с онкопатологией физраствор вместо дорогих препаратов «Китруда» и «Опдиво». Онколог признал вину только в халатности, из-за того что не уследил за медсестрами. Осужденный утверждал, что они самостоятельно ставили пациентам физраствор.

Защита онколога настаивала, что у Олега Тюкалова не было мотива красть дорогие лекарства, которые невозможно продать, и для пациентов они бесплатны. Проверка фонда ОМС подтвердила, что онколог не отвечал за расход лекарств, их контролировал заместитель главврача.

Адвокаты Олега Тюкалова сообщили «Ъ-Приволжье», что решение суда об условно-досрочном освобождении онколога еще не вступило в силу. Ему оставалось отбыть в заключении около года.

Роман Рыскаль