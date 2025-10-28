Удмуртия заняла 21 место по доступности аренды жилья среди регионов РФ

Удмуртия заняла 21 строчку в рейтинге регионов России по доступности жилья. Соответствующую статистику представил центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В качестве основного показателя исследователи оценили долю семей с двумя детьми, которые могут позволить себе аренду типовой двухкомнатной квартиры – в Удмуртии таких насчитали 55%. Для оплаты жилья и повседневных расходов их семейный бюджет должен составлять не менее 98,2 тыс. руб. в месяц.

Для сравнения в Москве, оказавшейся на 19 строчке рейтинга, для аренды двухкомнатной квартиры и повседневных расходов потребуется 196,3 тыс. руб. Такие траты могут позволить себе 56,3% столичных семей.