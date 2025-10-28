Зампредом правительства Саратовской области может стать Владимир Попов

Депутаты Саратовской облдумы рекомендовали на должность заместителя председателя правительства региона кандидатуру Владимира Попова. Этот вопрос обсудили сегодня, 28 октября, на заседании комитета думы по госстроительству и местному самоуправлению.

Владимир Попов, отвечая на уточняющие вопросы депутатов, отметил, что особое внимание намерен уделить защите прав детей и поддержке среднего специального образования. Также он указал на проблему, связанную с отсутствием общежитий у колледжей.

Комитет одобрил кандидатуру Владимира Попова, теперь предстоит согласовать ее на заседании облдумы. Если он займет должность заместителя председателя правительства Саратовской области, будет курировать образование, культуру, спорт и молодежную политику.

Напомним, Владимир Попов начал работать исполняющим обязанности зампреда 7 октября. Ранее он занимал должность ректора в Саратовском областном институте развития образования. До июля этого года руководил базирующимся в Энгельсе Центром образования «Родник знаний».

Павел Фролов