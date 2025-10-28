РКН заблокировал крупнейшую в мире базу аниме и манги MyAnimeList

Крупнейшая в мире база аниме и манги MyAnimeList заблокирована в России. Блокировка связана с систематическим размещением материалов, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

В едином реестре доменных имен, сайтов и сетевых адресов указано, что японский ресурс был заблокирован 22 октября. Сейчас при попытке выхода на сайт браузер сообщает об ошибке.