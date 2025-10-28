Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры из-за плохой уборки улиц
Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву за бездействие при уборке улиц города от пыли и грязи в период действия режима «черного неба». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В ходе проверки были выявлены нарушения требований ГОСТ. Прокуратура установила факты не соблюдения порядка и периодичности уборки автомобильных дорог, тротуаров, остановок и остановочных платформ городского транспорта.
Основной причиной нарушений, по мнению надзорного органа, стало «отсутствие достаточного выпуска единиц специализированной уборочной техники на улицы города».