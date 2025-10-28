В Уфе более 150 жилых домов остались без воды из-за аварии

В уфимском микрорайоне Нижегородка отключилось водоснабжение 150 жилых домов частного сектора и трех многоквартирных домов, сообщает пресс-служба управления гражданской хащиты.

Вода пропала в домах на улицах Народной, Достоевского, Беломорской, Столярной, Лесной, Токарной, Литейной, Ущелье, Гузакова, Ахтырской и Султанова. Также отключение коснулось детского сада №255 и корпуса медицинского колледжа на Беломорской улице.

Последствия аварии устраняют работники «Уфаводоканала».

Идэль Гумеров