4 млн рублей поступило в бюджет Удмуртии от штрафов алкомаркетам за 9 месяцев

4 млн руб. поступило в бюджет Удмуртии от уплаты штрафов торговыми точками, допустивших нарушения при продаже алкоголя, за январь-сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Для сравнения за весь 2024 год в региональный бюджет от уплаты данной категории штрафов поступило 460 тыс. руб. Наиболее частое из зафиксированных нарушений — реализация алкогольной продукции на вынос после 22:00.

Глава постоянной комиссии Госсовета по общественной безопасности Петр Фомин отметил, что законодательные ограничения способствовали сокращению числа реализующих крепкий алкоголь торговых точек, расположенных в многоквартирных домах – с 76 объектов в 2024 году до 68 кафе и ресторанов в 2025-м.

Кроме того, за год снизилось число преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Если за 6 месяцев 2024 года МВД зафиксировало 489 правонарушений, из них 347 на улицах, то в 2025-м — 349 и 251 соответственно.