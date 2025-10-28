Напавший с ножом на медработников иркутянин отправлен на принудительное лечение

Ленинский райсуд Иркутска вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 59-летнего Алексея Блинникова, который ранее напал с ножом на заместителя главного врача и секретаря поликлиники. Об этом сообщила прокуратура Приангарья.

Согласно материалам дела, инцидент произошел утром 3 июля 2025 года. Вооружившись двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, Алексей Блинников пришел в поликлинику городской больницы №8 на улице Баумана. В приемной заместителя главврача он распылил перцовый газ из баллончика, после чего нанес ножом не менее пяти ударов в область головы, шеи и руки первой потерпевшей и не менее трех — второй. Поводом для этого, по словам злоумышленника, стало «лишение права на жизнь по Конституции и Конвенции ООН о правах инвалидов». Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь. Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Нападавший имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Суд назначил Алексею Блинникову принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Михаил Кичанов