Чистая прибыль группы Сбербанка выросла на 9%, до 448 млрд руб.

Чистая прибыль группы Сбербанка (MOEX: SBER) за третий квартал 2025 года достигла 448 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 9%. Таким образом, результат за третий квартал оказался лучше, чем ожидания аналитиков (424 млрд руб., согласно опросу «Интерфакса»). Чистая прибыль группы за девять месяцев 2025 года превысила 1307 млрд руб., что на 6,5% выше результата аналогичного периода 2024 года. Такие данные следуют из опубликованной отчетности группы по МСФО.

Вместе с тем чистые процентные доходы банка за отчетный квартал выросли на 17%, до 893,6 млрд руб. Даже с учетом роста резервов под кредитные убытки (170 млрд руб.) чистый процентный доход вырос на 11,5%, до 723,1 млрд руб. Однако чистые комиссионные доходы банка составили 216,5 млрд руб., снизившись на 0,8% по сравнению с прошлогодним результатом.

Поддержку результатам группы оказала непрофильная деятельность. Выручка от нее за третий квартал 2025 года составила 135,2 млрд руб., на 1% превысив прошлогодний результат. При этом расходы на нее сократились на 2,6%, до 171,5 млрд руб.

Вместе с тем бизнес группы уверенно растет. Совокупный кредитный портфель достиг 48,4 трлн руб., увеличившись на 4,7% за третий квартал 2025 года и на 6,9% с начала года (без учета валютной переоценки). При этом корпоративный портфель достиг 29,9 трлн руб., на 7,9% выше показателя начала года. Для портфеля корпоративных клиентов была применена новая модель коэффициента кредитной конверсии, что привело к уменьшению ожидаемых кредитных убытков на 7,4 млрд руб.

Розничный кредитный портфель увеличился на 2,1%, до 18,5 трлн руб. Большую его часть занимают ипотечные кредиты (11,7 трлн руб., рост на 5,1%). Доля розничного портфеля в третьем квартале 2025 года обновила калибровки вероятностей дефолта по всем продуктам, что привело к увеличению ожидаемых кредитных убытков по кредитам на 18,4 млрд руб. и росту ожидаемых кредитных убытков по обязательствам по предоставлению кредитов на 1,9 млрд руб.

Количество розничных клиентов выросло на 0,6 млн с начала года и составило 110,5 млн человек.

Инвесторы в целом нейтрально отреагировали по опубликованные результаты Сбербанка. Обыкновенные акции банка в начала торговой сессии на Московской бирже показывали рост на 1,3%, то есть на уровне других «голубых фишек» — ЛУКОЙЛа (1,3%), «Газпрома» (1,2%), «Т-Технологий» (1,2%), «Роснефти» (1,4%).

Ольга Базутова