В Саратове подросток ударил незнакомку ножом в спину и попал под следствие

Следствие возбудило в отношении 17-летнего жителя Саратова уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, 25 октября этого года фигурант в ходе конфликта у дома по улице Вольской в Саратове ударил ножом в спину незнакомой 35-летней женщине. Потерпевшая смогла оказать сопротивление, ей своевременно оказали медпомощь.

Полицейские задержали подростка и доставили к следователю. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Павел Фролов